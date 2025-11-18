Софья Эрнст боится болезни Альцгеймера

Актриса Эрнст: страшнее всего, когда близкие тебя забывают

Актриса Софья Эрнст призналась, что боится болезни Альцгеймера и влияния этого нейродегенеративного заболевания на семью больного. Ее цитирует kp.ru.

Недавно она сыграла в экранизации произведения Евгения Водолазкина «Авиатор», главный герой которого не может вспомнить, кто он.

«Вы знаете, я в своей жизни встречалась с болезнью Альцгеймера, когда человек забывает. И, наверное, страшнее всего, когда не ты забываешь, а тебя забывают», — призналась она.

По мнению Эрнст, близким такого человека тяжелее, чем ему самому.

В начале октябре блогерша ителеведущая Алена Водонаева сообщила, что ее бабушки не стало на 87-м году жизни. Бабушка Водонаевой страдала от болезни Альцгеймера.

Болезни Альцгеймера — это наиболее распространенная форма деменции. Она характеризуется резким снижением интеллектуальных способностей вплоть до тотального распада интеллекта и психической деятельности.

