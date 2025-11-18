На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Софья Эрнст боится болезни Альцгеймера

Актриса Эрнст: страшнее всего, когда близкие тебя забывают
true
true
true
close
sofyapavlovna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Софья Эрнст призналась, что боится болезни Альцгеймера и влияния этого нейродегенеративного заболевания на семью больного. Ее цитирует kp.ru.

Недавно она сыграла в экранизации произведения Евгения Водолазкина «Авиатор», главный герой которого не может вспомнить, кто он.

«Вы знаете, я в своей жизни встречалась с болезнью Альцгеймера, когда человек забывает. И, наверное, страшнее всего, когда не ты забываешь, а тебя забывают», — призналась она.

По мнению Эрнст, близким такого человека тяжелее, чем ему самому.

В начале октябре блогерша ителеведущая Алена Водонаева сообщила, что ее бабушки не стало на 87-м году жизни. Бабушка Водонаевой страдала от болезни Альцгеймера.

Болезни Альцгеймера — это наиболее распространенная форма деменции. Она характеризуется резким снижением интеллектуальных способностей вплоть до тотального распада интеллекта и психической деятельности.

Ранее была названа привычка, повышающая риск деменции на 40%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами