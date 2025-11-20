На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Никас Сафронов высказался о влиянии ИИ на будущее человечества

Художник Сафронов заявил, что ИИ может позволить мозгу функционировать вечно
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народный художник России Никас Сафронов заявил, что в ближайшем будущем искусственный интеллект (ИИ) может позволить человечеству выйти на новый уровень развития. Таким мнением он поделился с «Пятым каналом» на премьере фильма «Авиатор».

Сафронов предположил, что ИИ может помочь человеческому мозгу функционировать вечно.

«Через 20 лет искусственный интеллект будет таким, что человек не умрет никогда. Он будет развиваться и жить вместо тебя — твоими мыслями, воспоминаниями. Тебя не будет физически, но искусственный интеллект даст тебе продление жизни», — сказал художник.

Он добавил, что тем, кто хочет испытать это на себе и войти в историю, нужно лишь дождаться указанного срока.

В октябре Никас Сафронов признался, что не боится конкуренции с искусственным интеллектом. По мнению художника, неживые произведения носят временный характер, потому что они не дают жизни и человеческой энергии.

Ранее Никас Сафронов раскрыл россиянам свой секрет общения с мошенниками.

