Лера Кудрявцева проспонсировала российскую армию на СВО

Телеведущая Лера Кудрявцева купила дроны российской армии
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Telegram-канале, что проспонсировала Вооруженные силы Российской Федерации в специальной военной операции.

Кудрявцева опубликовала ролик командира отряда «Шторм», в котором он поблагодарил за покупку дронов.

«Все эти дорогие вещи по сути являются очень дорогими расходниками. В последнем бою мы потеряли таких четыре штуки. Поэтому мы имеем острую необходимость, чтобы парк наших беспилотных летательных аппаратов постоянно восполнялся», — заявил военный.

Командир отряда подарил Кудрявцевой и другим меценатам шевроны его подразделения.

В ноябре сербский режиссер Эмир Кустурица поделился своими планами снять фильм о событиях специальной военной операции России на Украине. По словам постановщика, его особенно привлекает эпизод, связанный с действиями Вооруженных Сил Российской Федерации при освобождении Курской области.

Таким образом Кустурица выступил в противовес с позицией режиссера Никиты Михалкова, который не раз отмечал, что снимать картины об СВО преждевременно. Михалков уличал тех, кто пытается сейчас создавать картины на тему СВО, в попытке нажиться.

Ранее сообщалось, что концерт пианистки в Нидерландах отменили после выступления в Москве.

