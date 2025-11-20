Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Telegram-канале, что проспонсировала Вооруженные силы Российской Федерации в специальной военной операции.

Кудрявцева опубликовала ролик командира отряда «Шторм», в котором он поблагодарил за покупку дронов.

«Все эти дорогие вещи по сути являются очень дорогими расходниками. В последнем бою мы потеряли таких четыре штуки. Поэтому мы имеем острую необходимость, чтобы парк наших беспилотных летательных аппаратов постоянно восполнялся», — заявил военный.

Командир отряда подарил Кудрявцевой и другим меценатам шевроны его подразделения.

В ноябре сербский режиссер Эмир Кустурица поделился своими планами снять фильм о событиях специальной военной операции России на Украине. По словам постановщика, его особенно привлекает эпизод, связанный с действиями Вооруженных Сил Российской Федерации при освобождении Курской области.

Таким образом Кустурица выступил в противовес с позицией режиссера Никиты Михалкова, который не раз отмечал, что снимать картины об СВО преждевременно. Михалков уличал тех, кто пытается сейчас создавать картины на тему СВО, в попытке нажиться.

