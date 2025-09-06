Михалков о спекуляции режиссеров на теме СВО: «Это уже происходит»

Глава студии «Тритэ», режиссер Никита Михалков заявил, что снимать картины о специальной военной операции России на Украине (СВО) преждевременно. Он считает, что современники не могут дать правильную оценку происходящему. Слова постановщика передает ТАСС.

«Все-таки должно пройти время для того, чтобы в кинематографе, и вообще в искусстве, была создана правильная позиция. И, главное, объем этой истории должен соответствовать происходящему», — высказался кинематографист.

Михалков уличил тех, кто пытается сейчас создавать картины на тему СВО, в попытке нажиться. Режиссер уверен, что большая часть экранизированных на данный момент фильмов на эту тему имеют слабый сценарий.

«Боюсь, что достаточное количество «скороспелых» [кинематографистов], так сказать, желающих «наварить» определенный багаж, будут пытаться спекулировать на этом. Это будет очень плохо, и это уже происходит», — отметил он.

Еще в декабре 2022 года Михалков заявлял, что не готов снимать фильмы об СВО. Он подчеркивал, что многие великие фильмы о войне были сняты именно после ее окончания.

Ранее Михалков назвал «Оскар» «премией обкома».