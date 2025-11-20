На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собчак предложила Боне интервью

Телеведущая Боня сообщила, что Собчак предложила ей интервью
true
true
true
close
Асатур Есаянц/РИА Новости

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее экс-коллега по «Дому-2» Ксения Собчак предложила ей интервью.

Боня рассказала, что Собчак захотела взять интервью у нее и ее дочери Анджелины. Блогерша призналась, что пока только рассматривает это предложение. Она отметила, что даже если и пойдет к Собчак, то только в начале следующего года.

По словам Бони, она хотела бы, чтобы интервью Собчак с ее дочерью прошло на английском языке. Как объяснила телеведущая, это первый язык Анджелины, на котором она думает и изъясняется.

В ноябре Викторию Боню обвинили в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей после публикации видео-интервью с ее 13-летней дочерью Анджелиной, в котором они обсуждали интимные темы.

Глава правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов считает, что действия Бони нарушают статью 5.35 КоАП РФ. Он охарактеризовал их как попытку «преждевременной сексуализации дочери-подростка ради внимания и лайков».

Особое внимание Солдатов обратил на то, что интервьюером в беседе с Анджелиной был мужчина. Глава «Сорок сороков» выразил возмущение тем, что девочка-подросток обсуждала первые сексуальные отношения со взрослым человеком мужского пола.

Ранее Виктория Боня нашла паразитов.

