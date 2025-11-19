Боню могут лишить родительских прав: «Как только она будет в России»

Блогершу Викторию Боню обвинили в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей после публикации видео-интервью с ее 13-летней дочерью Анджелиной, в котором они обсуждали интимные темы. Об этом сообщает издание «Абзац».

Глава правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов считает, что действия Бони нарушают статью 5.35 КоАП РФ. Он охарактеризовал их как попытку «преждевременной сексуализации дочери-подростка ради внимания и лайков».

«Опека может заинтересоваться таким контентом и принять меры. Думаю, это произойдет, как только она будет в России», — отметил активист.

Особое внимание Солдатов обратил на то, что интервьюером в беседе с Анджелиной был мужчина. Глава «Сорок сороков» выразил возмущение тем, что девочка-подросток обсуждала первые сексуальные отношения со взрослым человеком мужского пола.

Недавно Боня дала интервью вместе с 13-летней Анджелиной, где они поговорили на тему секса на первом свидании, что вызвало негативную реакцию у ряда интернет-пользователей. Блогершу обвинили в ненадлежащем воспитании дочери.

