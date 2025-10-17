На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бузова раскрыла, готова ли пожертвовать карьерой ради любви

Певица Ольга Бузова заявила, что не оставит карьеру ради мужа
Телеведущая Ольга Бузова на своем «Девичнике» в честь выхода ее новой песни в комментарии «Газете.Ru» рассказала, готова ли она отказаться от карьеры ради будущего супруга.

«Куда я ее [карьеру] должна бросать? Нет, ни за что, никогда. Это любимое мое дело. Но надо учиться, конечно, варьировать, надо учиться распределять идеально время и планировать. Когда ты умеешь все планировать, тогда у тебя все четко, по полочкам. Ты успеваешь и отдыхать, и проводить время с мужчиной, и заниматься карьерой», — заявила Бузова.

По словам артистки, в отношениях и карьере должен быть баланс: «Нужно делать только то, что ты по-настоящему хочешь. Чтобы потом, спустя годы, ты не винила себя в упущенных моментах, не винила его, что он тебя заставлял варить борщи до трех утра, а испытывала только чувство благодарности».

Ольга Бузова состояла в браке с бывшим футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым, они прожили четыре года и в 2016-м развелись.

Ранее Бузова пришла на «Интервидение» с сумкой стоимостью более 300 тысяч рублей.

