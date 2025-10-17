Бузова раскрыла, готова ли пожертвовать карьерой ради любви

Телеведущая Ольга Бузова на своем «Девичнике» в честь выхода ее новой песни в комментарии «Газете.Ru» рассказала, готова ли она отказаться от карьеры ради будущего супруга.

«Куда я ее [карьеру] должна бросать? Нет, ни за что, никогда. Это любимое мое дело. Но надо учиться, конечно, варьировать, надо учиться распределять идеально время и планировать. Когда ты умеешь все планировать, тогда у тебя все четко, по полочкам. Ты успеваешь и отдыхать, и проводить время с мужчиной, и заниматься карьерой», — заявила Бузова.

По словам артистки, в отношениях и карьере должен быть баланс: «Нужно делать только то, что ты по-настоящему хочешь. Чтобы потом, спустя годы, ты не винила себя в упущенных моментах, не винила его, что он тебя заставлял варить борщи до трех утра, а испытывала только чувство благодарности».

Ольга Бузова состояла в браке с бывшим футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым, они прожили четыре года и в 2016-м развелись.

Ранее Бузова пришла на «Интервидение» с сумкой стоимостью более 300 тысяч рублей.