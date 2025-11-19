Прохор Шаляпин пожаловался на мошенников

Певец Прохор Шаляпин пожаловался в Telegram-канале, что мошенники пытаются обмануть его поклонников через соцсети.

Шаляпин признался, что устал блокировать аккаунты, которые крадут его личность. По словам артиста, неизвестные создают аккаунты с его именем и фото и проводят мошеннические розыгрыши. Исполнитель призвал не вестись на подобный обман.

«Запомните это, дорогие мои. Никаких призов, никаких конкурсов не провожу. Поэтому все, что, если я буду проводить, я буду видео записывать. А так это мошенники, аферисты, скорее всего, из ближнего зарубежья, безнаказанно действующие. Таким образом зарабатывают деньги. Не проходите ни по каким ссылкам. Ничего не переводите никому», — отметил артист.

21 октября певица Ольга Бузова сообщила, что злоумышленники взломали ее аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Артистка была намерена обратиться в полицию, чтобы написать заявление на мошенников. По словам певицы, аферисты сменили все телефоны и почты у аккаунта. 26 октября взлом повторился.

Ранее сообщалось, что Лолита едва не лишилась ценных книг из-за мошенников.