В Лувре закрыли часть помещений

Depositphotos

Администрация Лувра закрыла доступ в часть помещений музея из-за неудовлетворительного состояния перекрытий. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте парижского музея.

В музее уточнили, что речь идет об административных помещениях на втором этаже южного крыла сектора «Сюлли». Там расположены офисы сотрудников. По данным Лувра, перекрытия в этом месте имеют слабые места из-за сложной конструкции, а также структурных и интерьерных работ, проведенных в 1930-е годы.

По итогам проверки была выявлена «особая хрупкость некоторых несущих балок второго этажа южного крыла». В музее предупредили о риске обрушения перекрытий.

«Руководство музея приняло решение закрыть доступ к офисам на втором этаже. Таким образом, 65 сотрудников музея должны будут покинуть свои кабинеты в течение ближайших трех дней», — говорится в сообщении.

14 ноября газета Le Figaro сообщила, что директор парижского музея Лувр Лоранс де Кар 19 ноября выступит на заседании профильного комитета по делам культуры в парламенте, где ее спросят о мерах по обеспечению безопасности музея в связи с недавним ограблением. Руководителя администрации заведения спросят о предстоящей реорганизации безопасности здания и дальнейшем управлении им.

Ранее стало известно, что за «человек в фетровой шляпе» был у Лувра в день ограбления.

