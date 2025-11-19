На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Иванушки International» заявили о готовности принять ушедших от Булановой танцоров

Участники «Иванушек» готовы забрать себе танцоров певицы Татьяны Булановой
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Участники группы «Иванушки International» заявили в разговоре с «Пятым каналом» на шоу «Посиделки на Дорожном радио», что готовы забрать себе танцоров, которые ушли от заслуженной артистки России Татьяны Булановой.

Солист группы Кирилл Туриченко поделился, что в будущем зрители вполне могут увидеть танцоров Булановой на выступлении «Иванушек».

«Знаете, это как хорошая русская изба — мы принимаем всех обездоленных артистов и талантливых людей. Все приходите к «Иванушкам»! Мы примем, у нас большая сцена», — сказал певец.

Участник коллектива Андрей Григорьев-Апполонов также раскрыл, что однажды позвонил Булановой, чтобы выразить восхищение ее завирусившимся в Сети танцорам, с которыми та выступила на праздновании дня рождения певца летом.

«Буквально через неделю понесся этот хайп. Я ей звоню, говорю: «Танечка, вот после моего ДР у тебя такой вот прикол произошел». Она говорит: «Да». Я ей говорю: «Я надеюсь, ты им подняла зарплату в два раза танцорам, потому что они этого реально заслуживают». Она сказала: «Я подумаю», — вспомнил Григорьев-Апполонов.

Накануне Mash сообщил, что бывшая подтанцовка певицы Татьяны Булановой не может найти новую работу. Звезды интернета покинули исполнительницу в поисках места «пожирнее», но оказались невостребованными. Третий танцор артистки Дмитрий Берегуля, по некоторым данным, взял паузу по из-за болей в спине.

Также до этого актер Артур Базинян обвинил директора Татьяны Булановой в насилии по отношению к ее танцорам. Он утверждает, что супруги Алена и Максим Алалыкины решили покинуть команду певицы после того, как между ними и новым директором Сергеем якобы произошел серьезный конфликт, в ходе которого второй применил физическую силу по отношению к Алене.

Ранее Татьяна Буланова прокомментировала уход своих танцоров.

