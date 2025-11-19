На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Noize MC перешел на украинский язык на концерте в Австралии

Рэпер Noize MC перепел старый хит на украинском языке в Австралии
true
true
true
close
Юзефович/YouTube

Певец Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) перепел на украинском языке свою старую песню «Ругань из-за стены» на концерте в Австралии. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

На данный момент уехавший из России музыкант проводит тур по Австралии: 18 ноября Noize MC провел концерт в Брисбене, на котором, вероятно, и исполнил новую версию старого хита. Затем артист выступит в Мельбурне (20 ноября) и Сиднее (21 ноября).

Песня «Ругань из-за стены» вышла в составе альбома Noize MC «Последний альбом» 28 мая 2010 года. Она описывает детские переживания ребенка, слышащего ссоры родителей, и его уход в себя, в мир фантазий, чтобы избежать этого.

После начала спецоперации России на Украине Noize MC уехал из России, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов.

27 марта 2025 года СМИ сообщали, что на сервисе Яндекс.Музыка были заблокированы несколько треков из вышедшего в середине марта альбома Noize MC «Не все дома» по требованию Роскомнадзора. Речь шла о композициях «Не все дома», «Криокамеры», «Страна Дождей» и «Кооператив «Лебединое озеро».

Ранее блогерша Ларина заявила, что на концерте Галкина был пересолд‑аут в Израиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами