Noize MC перешел на украинский язык на концерте в Австралии

Певец Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) перепел на украинском языке свою старую песню «Ругань из-за стены» на концерте в Австралии. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

На данный момент уехавший из России музыкант проводит тур по Австралии: 18 ноября Noize MC провел концерт в Брисбене, на котором, вероятно, и исполнил новую версию старого хита. Затем артист выступит в Мельбурне (20 ноября) и Сиднее (21 ноября).

Песня «Ругань из-за стены» вышла в составе альбома Noize MC «Последний альбом» 28 мая 2010 года. Она описывает детские переживания ребенка, слышащего ссоры родителей, и его уход в себя, в мир фантазий, чтобы избежать этого.

После начала спецоперации России на Украине Noize MC уехал из России, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов.

27 марта 2025 года СМИ сообщали, что на сервисе Яндекс.Музыка были заблокированы несколько треков из вышедшего в середине марта альбома Noize MC «Не все дома» по требованию Роскомнадзора. Речь шла о композициях «Не все дома», «Криокамеры», «Страна Дождей» и «Кооператив «Лебединое озеро».

