Ушедшие от Булановой танцоры раскрыли детали отношений с певицей: «Не выдержали тур»

Представитель танцовщицы Алены Алалыкиной, которая прекратила сотрудничество с Татьяной Булановой, Артур сообщил Super.ru, что девушка сохранила хорошие отношения с певицей после ухода из команды.

Таким образом мужчина прокомментировал заявления Булановой в том, что танцоры — Алена и Максим — «предали» ее.

«Ребята в хороших отношениях с Таней, они любят Таню, она у них свидетельницей на свадьбе была — под первый танец песню исполняла», — уточнил представитель танцовщицы.

По его словам, артисты покинули команду Татьяны Булановой на фоне конфликта с ее директором Сергеем — якобы он применил физическую силу к Алене. Директор, в свою очередь, отказался подтверждать подобные обвинения в свой адрес.

«Никакого конфликта не было, ребята уволились — не выдержали тур», — сказал он.

Накануне Mash сообщил, что бывшая подтанцовка певицы Татьяны Булановой не может найти работу. Звезды интернета ушли от артистки в поисках места «пожирнее», но оказались невостребованными. Третий танцор Булановой Дмитрий Берегуля, по некоторым данным, взял паузу по состоянию здоровья — у него болит спина.

Ранее продюсер Пригожин дал совет Инстасамке, исполнившей хит Валерии.