Писатель призвал запретить изображать в кино и сериалах русских мужчин недотепами

Писатель Антоновский: нельзя изображать русский народ в кино в негативном свете

Писатель, автор книги «Русские супергерои» и Тelegram-канала «Сыны монархии» Роман Антоновский заявил в разговоре с радио Sputnik, что следует запретить представлять русских мужчин недотепами в кино и сериалах.

Антоновский высказался о нарративе «восточной сказки» в кинокартинах. Он назвал ужасной пропагандой то, что героиня сбегает от русского мужчины, представленного алкоголиком-недотепой, к «принцу» из Турции или Индии.

«Мы должны четко дать понять всем стриминговым платформам, производителям кино, что нельзя русский государствообразующий народ, наших героев изображать в каком-либо негативном свете», — заявил писатель.

В сентябре в Минобрнауки РФ предложили снять художественные фильмы о выдающихся русских ученых. В качестве героев рассматривались научные деятели, внесшие большой вклад в развитие российской науки: Дмитрий Менделеев, Владимир Бехтерев, Иван Павлов, Петр Капица, Абрам Иоффе, Николай Семенов и Леонард Эйлер.

Ранее Shaman и Мизулину сравнили с Джастином и Хейли Бибер.