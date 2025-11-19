В России назвали способ для защиты писателей от ИИ

Писателям важно брендировать свой стиль, чтобы защититься от копирования нейросетями на фоне развития искусственного интеллекта. Об этом kp.ru заявил фантаст Сергей Лукьяненко.

«Мысль такая была, но я не знаю, насколько она осуществима без кардинальной переработки законов. В юридическом понимании плагиатом является лишь факт прямого заимствования текста. Если взять чужую книгу, сохранить сюжет и переписать своими словами, это уже не плагиат», — отметил писатель.

Он отметил, что американские актеры уже пытались защитить свои лица от создания цифровых копий с помощью современных технологий. Однако, по его словам, в литературе сделать что-то подобное будет труднее. Лукьяненко подчеркнул, что для защиты стиля авторов нужно прибегнуть к глобальному подходу и создать согласованные международные правила.

В мае сообщалось, что полнометражный игровой фильм «Смешарики: Сквозь вселенные» выйдет в российский прокат 13 августа 2026 года. Актеры Надежда Михалкова и Александр Устюгов сыграли в проекте родителей. Также в каст вошли: Николай Добрынин, Ян Цапник, Иван Агапов, Людмила Артемьева, Александр Лыков и другие артисты. Сценаристом выступил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, известный по произведениям и их экранизациям из серии «Дозоров». Первый игровой приключенческий фильм о культовых Смешариках создается совместно с Кинопоиском.

