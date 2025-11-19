На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России назвали способ для защиты писателей от ИИ

Фантаст Лукьяненко: брендирование стиля поможет писателям защититься от ИИ
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Писателям важно брендировать свой стиль, чтобы защититься от копирования нейросетями на фоне развития искусственного интеллекта. Об этом kp.ru заявил фантаст Сергей Лукьяненко.

«Мысль такая была, но я не знаю, насколько она осуществима без кардинальной переработки законов. В юридическом понимании плагиатом является лишь факт прямого заимствования текста. Если взять чужую книгу, сохранить сюжет и переписать своими словами, это уже не плагиат», — отметил писатель.

Он отметил, что американские актеры уже пытались защитить свои лица от создания цифровых копий с помощью современных технологий. Однако, по его словам, в литературе сделать что-то подобное будет труднее. Лукьяненко подчеркнул, что для защиты стиля авторов нужно прибегнуть к глобальному подходу и создать согласованные международные правила.

В мае сообщалось, что полнометражный игровой фильм «Смешарики: Сквозь вселенные» выйдет в российский прокат 13 августа 2026 года. Актеры Надежда Михалкова и Александр Устюгов сыграли в проекте родителей. Также в каст вошли: Николай Добрынин, Ян Цапник, Иван Агапов, Людмила Артемьева, Александр Лыков и другие артисты. Сценаристом выступил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, известный по произведениям и их экранизациям из серии «Дозоров». Первый игровой приключенческий фильм о культовых Смешариках создается совместно с Кинопоиском.

Ранее писатель призвал запретить изображать в кино и сериалах русских мужчин недотепами.

