Ученые нашли медицинский смысл в известной картине

Профессор Им Джу Рю из Корейского университета вместе с командой исследователей предложил новое толкование символики красных дисков в картине Густава Климта «Поцелуй». Ученые рассмотрели связь этих элементов с медицинскими открытиями эпохи fin de siècle — рубежа XIX и XX веков. Работа опубликована в журнале Journal of Korean Medical Science (JKMS).

Внимательное изучение «Поцелуя» показывает, что на груди и коленях женщины изображены скопления красных дисков, напоминающих эритроциты. Исследователи предполагают, что эти формы символизируют жизненную силу и физиологическую суть крови, объединяя биологическую и эмоциональную природу любви в живописи. По мнению ученых, одежда влюбленных в картине иллюстрирует трехдневный цикл зарождения жизни, обогащенный физиологической символикой.

Один из ключевых исторических аспектов исследования связан с Карлом Ландштейнером, лауреатом Нобелевской премии, открывшим систему групп крови ABO в 1901 году. Его работа была опубликована в австрийском медицинском журнале Wiener Klinische Wochenschrift, редактором которого был профессор Эмиль Цукеркандль — друг Климта. В 1903 году по просьбе Климта Цукеркандль провел для художников лекцию по анатомии, что, вероятно, повлияло на творческий метод Климта. Также известно, что Климт владел немецкой энциклопедией Meyers Großes Konversations-Lexikon, в которой содержались цветные изображения эритроцитов — они могли вдохновить художника на включение подобных форм в свое искусство.

Исследователи также обратили внимание на расположение красных дисков в картине. Руки женщины в «Поцелуе» формируют силуэт сердца, а красные диски на ее груди размещены рядом с этим символическим сердцем, подчеркивая пульсирующую жизненную силу. Диски на колене, по мнению ученых, символизируют менструальную кровь — намек на репродуктивную способность и продолжение жизни. Это позволяет предположить, что Климт осознанно включил тему менструации как ключевой элемент своего художественного нарратива.

Чтобы проверить влияние этих красных элементов на восприятие картины, команда создала измененную версию «Поцелуя» — Kiss, RBC Knockout Kiss, в которой красные диски были удалены. На Международной художественной ярмарке в Ульсане (UiAF) в 2022 году 300 зрителей сравнили оригинал и измененную версию. Оригинал вызывал ассоциации с интенсивностью, красотой, жизненной энергией и молодостью, тогда как измененная версия воспринималась как монотонная, неподвижная и безжизненная.

«Поцелуй» Климта — это шедевр, который не только передает экстаз любви, но и мастерски соединяет искусство и медицину», — отметил профессор Рю. — «Преобразуя научные знания своей эпохи в художественный символизм, Климт создал произведение, которое продолжает завораживать зрителей и сегодня».

Ранее ученые выяснили, как компьютерные игры помогают студентам в обучении.