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Считавшуюся потерянной картину Густава Климта продали на аукционе за €30 млн

Ранее утерянную картину Густава Климта продали на аукционе в Вене за €30 млн

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

На аукционе Auktionshaus im Kinsky была продана неоконченная картина культового австрийского художника Густава Климта «Портрет фройляйн Лизер» за €30 млн, что стало нижней границей ее оценочной стоимости. Ставки начинались с €28 млн, пишет CNN.

Это полотно, созданное в 1917–1918 годах, является одним из последних работ Климта. С 1925 года его местонахождение было неизвестно, но с 1960-х картина находилась в коллекции анонимного коллекционера, чье имя не разглашается Auktionshaus im Kinsky.

Владелец лишь в 2022 году сообщил о наличии утерянного портрета Климта.

«Портрет фройляйн Лизер» был создан по заказу Адольфа Лизера, — еврейского промышленника.

Густав Климт не успел до конца жизни завершить картину.

Отмечается, что еще одно позднее произведение художника, «Дама с веером», было продано на аукционе Sotheby's в июне 2023 года за $108 млн.

Также другую украденную картину Климта нашли в стене галереи.

Ранее украденные картины Малевича и Кандинского изъяли во Франции.

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