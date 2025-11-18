На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кустурица предрек конец сербской церкви без российской

Режиссер Кустурица заявил, что не представляет будущее православного мира без России
Photoagency Interpress/Global Look Press

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил в интервью Михаилу Шахназарову, что не представляет будущего православного мира без РПЦ.

Кустурица также предрек крах сербской церкви, если она не будет сотрудничать с РПЦ.

«Если будущее православного мира не будет связано с Русской православной церковью, то его не будет… Если Сербская церковь не будет с Русской, то ее не будет через 30 лет», — заявил режиссер.

В интервью Кустурица также пожаловался на недостаток солнца в Москве. Кинематографист считает, что создатели ракет «Орешник» и «Буревестник» могли решить эту проблему. А именно, создать второе солнце над Москвой. Режиссер отметил, что россиянам можно подключить к работе китайских партнеров для успешности проекта.

В октябре Кустурица рассказал, что собирается получить российское гражданство после завершения съемок своего нового фильма по мотивам русского романа. По его словам, сначала он завершит работу над картиной «Последний срок» по одноименной повести Валентина Распутина, а затем оформит российский паспорт.

Ранее Кустурица заявил, что хочет снять фильм об освобождении Курской области.

