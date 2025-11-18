Кинокритик усомнился в статусе Анны Пересильд как лучшей актрисы России

Кинокритик Александр Шпагин заявил в беседе с NEWS.ru, что актриса Анна Пересильд еще не проявила себя для статуса лучшей актрисы России.

Шпагин считает, что Пересильд назвали лучшей актрисой из-за ролей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и мюзикла «Алиса в стране чудес». По словам кинокритика, эти картины обсуждала вся страна.

«На деле сопоставлять ее с такими актрисами, как Светлана Ходченкова и Мария Аронова, конечно, смешно. Они выдающиеся артистки. Пока Анна мало чем о себе заявила. Учитывая, что девочке 16 лет, происходящее кажется еще более карикатурным», — отметил критик.

Шпагин не исключил, что про Пересильд «могут забыть» спустя время. Он заявил, что в кинематографе уже были примеры, когда юные актрисы теряли свою популярность с возрастом.

«Также было с актерами Микки Руни и Маколеем Калкиным. Они были одними из самых высокооплачиваемых в Голливуде. Но когда артисты выросли, через некоторое время от них мало что осталось», — заявил Шпагин.

В ноябре Анна Пересильд лидировала в рейтинге лучших актрис 2025 года по версии россиян. Помимо нее, в топ вошли Мария Аронова и Светлана Ходченкова. По данным ВЦИОМ, Сергей Безруков также возглавил рейтинг лучших актеров.

Ранее звезда «Алисы в Стране чудес» ответил хейтерам фильма с Пересильд.