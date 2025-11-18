На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Андрис Лиепа обвенчался с работницей храма

Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Народный артист России Андрис Лиепа тайно обвенчался в Москве. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Женой Лиепы стала помощница настоятеля по социальному служению в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Супругу артиста балета зовут Алла. Венчание провел протоиерей Николай Балашов. Алла взяла фамилию мужа и покинула штат сотрудников храма.

До Аллы Андрис Лиепа был женат трижды. Его первой супругой была балерина Большого театра Людмила Семеняка. Имя второй жены неизвестно. В 1998-м танцор женился на артистке балета Мариинского театра Екатерине Катковской. В их браке у знаменитостей родилась дочь Ксения.

В декабре 2024-го Андрис Лиепа признался в «Шоу Воли», что считает русскую балетную школу лучшей в мире из-за ее многовековой истории. Он сравнил балет с английским газоном: его нужно каждый день постригать, чтобы достичь желаемого результата.

Артист балета не смог ответить на вопрос Павла Воли, какую партию считает самой сложной в своей карьере. Он также отметил, что ему не доставляли неудобства в работе «толстые партнерши».

Ранее невеста Марата Башарова сообщила о тайной свадьбе.

