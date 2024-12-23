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Лиепа об американском балете: «У нас только театру сколько лет, сколько вашей стране»

Танцовщик Андрис Лиепа назвал русскую балетную школу самой лучшей в мире
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Народный артист Андрис Лиепа признался, что считает русскую балетную школу лучшей в мире из-за ее многовековой истории. Об этом он рассказал на «Шоу Воли».

«Когда я работал в Америке, то меня часто спрашивали, в чем разница между американским и русским балетом. Я говорил, что у нас только театру столько лет, сколько вашей стране», — признался танцовщик.

Лиепа сравнил балет с английским газоном: его нужно каждый день постригать, чтобы достичь желаемого результата.

Артист балета не смог ответить на вопрос Павла Воли, какую партию считает самой сложной в своей карьере. Он также отметил, что ему не доставляли неудобства в работе «толстые партнерши».

«Папа очень хорошо говорил: «Не тяжело поднимать балерину, тяжело поднимать характер. Если плохой характер, то очень сложно ее [танцовщицу] поднимать», — заявил он.

В начале декабря прима-балерина Светлана Захарова назвала Николая Цискаридзе плохим партнером, но хорошим танцором. Она поясняла, что артистку было тяжело выполнять поддержки из-за своих «немного женских» физических данных — тонкой талии и худых рук.

Ранее стало известно, что советская Мэри Поппинс написала письмо Путину из Мексики.

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