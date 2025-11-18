Кушанашвили рассказал, как на Малахова давила команда «Пусть говорят»

Шоумен Кушанашвили заявил, что от Малахова требовали брутальности в «Пусть говорят»

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «НОСТАЛЬЖИ» на платформе VK Видео рассказал, что команда «Пусть говорят» требовала от Андрея Малахова больше брутальности.

По словам Кушанашвили, команде проекта Малахов казался «слишком прилизанным и причесанным». Как отметил журналист, в один момент на его коллегу стало давить руководство шоу. Его просили давать «более жесткие» интервью.

В «НОСТАЛЬЖИ» ведущий показал заголовок газеты, в котором Малахов заявил, что уйдет из «Пусть говорят», если руководство его заставит совокупиться со свиньей. Кушанашвили не исключил, что это может быть реальная цитата коллеги.

«И, как мы знаем, он ушел из «Пусть говорят», — с юмором отметил ведущий проекта Роман Косицын.

В ноябре Кушанашвили назвал передачу «Акулы пера» неотъемлемой частью 90-х. Как признался шоумен, он не считает, что этот проект можно назвать его журналисткой деятельностью. По словам телеведущего, ему платили за оскорбления гостей за деньги.

