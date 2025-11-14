«Моя жизнь мне не принадлежит»: Самойлова расплакалась из-за усталости

Блогерша Оксана Самойлова пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на проблемы со своим психоэмоциональным состоянием на фоне изнуряющего рабочего графика.

«Моя жизнь мне не принадлежит. У меня вообще нет выходных. Это просто бесконечный процесс. Вчера еду со съемок и понимаю, что и моя психика, и мое тело уже просто не могут существовать в таком режиме. Я не понимаю, что делать», — заявила знаменитость.

По словам Самойловой, основная проблема заключается в том, что она не может взять паузу из-за жестких контрактных обязательств.

«Я не могу позволить себе заболеть, не пойти или отменить, потому что все это контрактные обязательства. Все расписано на сто лет вперед. И сегодня я проснулась, поплакала, оделась и поехала», — раскрыла звезда.

Самойлова отметила, что, несмотря на тяжелое состояние, старается находить способы разгрузки — «еду на коняшек, чтобы хоть как‑то разгрузить психику», говорит она.

9 октября стало известно, что Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября. Суд по делу о разводе состоялся 28 октября. На него блогер приехала с двумя операторами и режиссером, занимающимся съемками реалити о ее семье. Журналистам она заявила, что спасти ее брак возможно, если ее супруг «повзрослеет».

У знаменитостей есть четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.

