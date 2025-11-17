На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самойлова ответила на предложение Джигана примириться

Суд дал рэперу Джигану два месяца на примирение с блогершей Самойловой
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Суд дал рэперу Джигану два месяца на примирение с Оксаной Самойловой. Об этом сообщает РЕН ТВ из зала суда.

Блогерша ответила на предложение примириться отказом — она заявила, что не готова на это.

По словам адвоката артиста Сергея Жорина, Джиган запросил в суде три месяца на примирение, однако суд одобрил только два.

На развод подала Самойлова, иск в категории «о расторжении брака супругов, имеющих детей», был зарегистрирован 6 октября. У пары четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.

Первый суд по делу о разводе состоялся 28 октября. На него знаменитость приехала с двумя операторами и режиссером, занимающимся съемками реалити о ее семье. Журналистам она заявила, что спасти ее брак возможно, если ее супруг «повзрослеет».

Накануне Самойлова публично расплакалась о том, что ее жизнь ей не принадлежит.

Ранее она заявила, что намерена стать певицей.

