Хит Игоря Николаева «Выпьем за любовь» на корпоративе обойдется в миллион

Певец Николаев повысил ценник за часовое шоу до 10 млн рублей
true
true
true
close
Алексей Белкин/news.ru/Global Look Press

Народный артист России Игорь Николаев поднял ценник до миллиона рублей за песню перед Новым годом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, он просит 5 млн рублей за 40-минутный корпоратив. Услышать песню «Выпьем за любовь» в рамках часового шоу обойдется уже в 10 млн рублей.

В сентябре артист брал около 2,5 млн рублей за выступление и не предлагал часовых выступлений, добавляет источник.

Издание добавляет, что сейчас у Николаева очень плотный график: он дает двухчасовые сольные концерты и по несколько корпоративов в день. При этом, утверждает Mash, врачи не рекомендуют ему повышать нагрузки из-за проблем с сердцем.

Накануне певец Сосо Павлиашвили начал выступать на частных мероприятиях вместе со старшим сыном Леваном.

Ранее Кай Метов назвал причину встречать Новый год раньше других.

