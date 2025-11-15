На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кай Метов назвал свою причину встречать Новый год раньше других

Певец Метов признался, что встречает Новый год по казахстанскому времени
Личный архив

Певец Кай Метов назвал свою причину встречать Новый год на три часа других москвичей. Его цитирует NEWS.ru.

По словам артиста, он родился в Казахстане, и из-за этого в его семье за праздничный стол садятся уже в 21:00.

«Новогодняя традиция в нашей семье — встречаться всем за праздничным столом в девять вечера, потому что мы с братом родились в Казахстане, где разница с Москвой три часа», — сказал он.

19 сентября певец отметил 60-летие. В 1990-е и нулевые его хиты Position № 2, «Мама, я хочу быть пионером», «Милая моя, где ты?» и другие звучали отовсюду. Заслуженный артист России дал эксклюзивное интервью NEWS.ru, в котором рассказал о трудных моментах личной жизни, Маше Распутиной, Филиппе Киркорове, 1990-х и современных артистах.

Недавно Анна Семенович предложила ввести закон о запрете вырубки елок в качестве новогоднего украшения. Она отметила, что живые деревья можно заменить искусственными. По словам знаменитости, они ничем не хуже настоящих.

Ранее был назван самый востребованный артист на новогодних корпоративах.

