Сосо Павлиашвили отказался выступать на корпоративах без своего сына

Певец Сосо Павлиашвили начал выступать на частных мероприятиях вместе со старшим сыном Леваном. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Павлиашвили проводит корпоративы исключительно со старшим сыном. Стоимость выступления стоит около 2,5 миллионов рублей. В рамках мероприятия артисты поют около 10 песен дуэтом. Павлиашвили отказывается проводить полностью сольные выступления на частных вечеринках.

В райдер Павлиашвили вошли две гримерки, охрана, еда для коллектива, а также бутылка виски стоимостью около 12 тысяч рублей. Артист также попросил исключить из меню рыбу и морепродукты.

В марте Сосо Павлиашвили рассказал, что строит студию рядом со своим загородным домом. Подробности строительства неизвестны. Певец отметил, что студия предназначена для его дочери Елизаветы.

Павлиашвили признался, что очень близок с семьей. Они постоянно общаются друг с другом и проводят вместе время. По словам исполнителя, он и родные поют вместе, а также общаются с кошками и курами.

Ранее Павлиашвили предрек несчастную старость из-за технологического прогресса.