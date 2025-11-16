На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Розенбаум рассказал, зачем коллекционирует насекомых

Певец Розенбаум заявил, что коллекционирует бабочек в память о своем брате
Нина Зотина/РИА Новости

Певец Александр Розенбаум в беседе с NEWS.ru подтвердил, что коллекцию насекомых.

По словам Розенбаума, он собирает бабочек в память о своем брате. Как отметил музыкант, его родственник очень любил коллекционировать их.

«Бабочек у меня много развешено в комнате, которая посвящена его памяти», — рассказал артист.

В 2005 года младшего брата Александра Розенбаума Владимира не стало в 49 лет от цирроза печени. В память о нем Александр сочинил ряд композиций. Он называл кончину брата тяжелейшей потерей.

В апреле Розенбаум опроверг, что зарегистрировал названия песен в качестве брендов для продажи алкогольной продукции.

Розенбаум назвал «желтыми» заявления о регистрации названий песен товарным знаком для продажи спиртного. Он считает, что журналистов желтой прессы надо наказать. Артист объяснил, что запатентовал фразы на фоне премьеры его мюзикла «Вальс-Бостон». Музыкант рассказал, что его команда будет заниматься продажей мерча и сувениров для спектакля.

Розенбаум уточнил, что сам не занимается созданием мерча, поэтому не знает подробностей.

Ранее Розенбаум рассказал, когда звезды обосновано грубят журналистам.

