Основательница группы Reflex отказалась от пластики

Певица Ирина Нельсон заявила, что не будет делать пластических операций

Основательница и солистка группы Reflex Ирина Нельсон в беседе с Telegram-каналом POPCAKE заявила, что отказалась от пластических операций.

53-летняя Нельсон рассказала, что сохраняет молодость души и тела с помощью духовных практик.

В 2010 году артистка получила сертификат преподавателя по учению Йоги Бхаджана в Лос-Анджелесе. Она также является профессиональным преподавателем кундалини-йоги. Позже певица основала проект о красоте и здоровье. В феврале 2024 года исполнительница рассказывала, что делает стойку на голове. Она заявила, что поза активирует кровообращение и железы.

В декабре 2024 года Ирина Нельсон раскрыла, что намеревалась снять фильм о группе Reflex. Музыкантка работала над фильмом после выхода автобиографии «Люблю» в 2020 году, для работы над проектом уже были найдены сценаристы.

В 2024 году женской группе Reflex исполнилось 25 лет. За годы существования коллектив получил 19 музыкальных наград и 5 премий «Золотой граммофон». Главными хитами Reflex стали песни «Сойти с ума», Non Stop, «Люблю» и другие.

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