На Троекуровском кладбище открыли памятник бывшему солисту группы «На-На»

На Троекуровском кладбище открыли памятник Владимиру Левкину
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Памятник экс-солисту группы «На-На» Владимиру Левкину установили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом рассказала вдова артиста Маруся Левкина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Вся наша семья благодарит каждого, кто был причастен к установке памятника. Это дань уважения замечательному артисту. Большая команда мастеров, художников и работников Троекуровского кладбища трудились, что бы он был готов к годовщине смерти», — говорится в публикации.

Торжественное открытие памятника состоялось 16 ноября на 31-м участке Троекуровского кладбища, за день до первой годовщины смерти артиста.

Владимир Левкин длительное время боролся с раком — жил с лимфомой с 2003 года. 17 ноября 2024 года его не стало.

В марте 2025-го Маруся Левкина заявила, что потеряла смысл жизни после кончины супруга. Во время разговора с aif.ru супруга певца расплакалась. Она уточнила: несмотря на потерю, жизнь продолжается. Жена артиста отметила, что их брак был счастливым.

