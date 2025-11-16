Наталья Штурм предложила сделать декретные выплаты пенсионерам

Певица Наталья Штурм заявила в Telegram-канале, что труд дедушек и бабушек стоит сделать платным.

Штурм считает, что пенсионерам стоит платить за то, что они приглядывают и воспитывают своих внуков.

«Почему бы не создать на государственном уровне «декретные выплаты» пенсионерам, помогающим растить внуков?! Время идет вперед, и нужно подстраиваться под современный ритм жизни, работоспособность старшего поколения и рациональность», — поделилась артистка.

В сентябре Наталья Штурм рассказала, что требует компенсацию в размере 100 тысяч рублей с родителей мальчика, который разбил голову ее внуку Даниэлю.

Инцидент произошел на детской площадке в элитном подмосковном поселке, недалеко от церкви. В Даниэля бросили большой камень, когда он играл. Удар пришелся в голову. Мальчику потребовалась госпитализация. Ему диагностировали сотрясение мозга и наложили швы. У мальчика также появились провалы в памяти.

Ранее Штурмзахотела сменить Диброва в «Кто хочет стать миллионером» после скандала.