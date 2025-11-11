На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Штурм захотела сменить Диброва в «Кто хочет стать миллионером» после скандала

Певица Штурм заявила, что хочет вести шоу «Кто хочет стать миллионером»
nataliashturm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Штурм в Telegram-канале резко высказалась о скандале телеведущего Дмитрия Диброва с расстегнутой ширинкой.

Штурм посчитала неприличным поведение Диброва для представителя общероссийского федерального телеканала. Певица захотела сменить знаменитость на посту ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером».

«Ведущий Первого канала публично ходит с (гениталиями) наперевес, а Наталья Штурм со своими вкусными рецептами — ку-ку? Я, между прочим, имею 2 высших образования и интеллектуалка! Я хочу вести программу «Кто хочет стать миллионером»!» — заявила певица.

11 ноября Диброва заподозрили в участии в секс-вечеринке, которая произошла в одной из башен «Москва-Сити». Папарацци засняли, как мужчина, внешне похожий на телеведущего, выходил из машины вместе с актрисой Ириной Спиридоновой. У человека на записи была расстегнута ширинка и были видны гениталии. Милонов назвал это отвратительным зрелищем.

В июле жена Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Супруги официально развелись в сентябре 2025 года. У Дмитрия и Полины Дибровых трое сыновей — Александр, Федор и Илья.

Ранее депутат Госдумы назвал Диброва психом после скандала с расстегнутой ширинкой.

