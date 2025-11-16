Шуфутинский резко ответил на вопрос о регистрации отношений

Певец Михаил Шуфутинский отказался отвечать на вопрос о регистрации брака с возлюбленной. Его слова передает NEWS.ru.

Шуфутинский возмутился вопросам о личной жизни.

«Это вообще вас не касается! Вам зачем это? Чтобы вы написали в своей газетенке и получили кусок хлеба за это? Это моя жизнь! Она вас не касается. А ваша меня тоже не касается», — отметил музыкант.

По словам Шуфутинского, журналистам стоит лучше спросить его про музыку и творчество.

В марте Шуфутинский подтвердил, что женился на танцовщице Светлане, на музыкальной премии «Виктория» в марте 2025 года. Певец пришел с молодой возлюбленной в обручальных кольцах. Он рассказал, что украшения с бриллиантами сделаны на заказ. На них выгравированы имена супругов. Артист не стал делиться подробностями свадьбы. Он признался, что не хочет рассказывать, где и когда прошло торжество.

Михаил и Светлана находятся в отношениях уже несколько лет. Девушка некоторое время танцевала в шоу-балете Шуфутинского. Они сблизились в 2015 году, когда не стало жены артиста. Певец рассказывал, что Светлана поддерживала его после трагедии.

Ранее Шуфутинский подарил жене печку за миллион рублей.