На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шуфутинский резко ответил на вопрос о регистрации отношений

Певец Шуфутинский отказался раскрывать подробности личной жизни
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Михаил Шуфутинский отказался отвечать на вопрос о регистрации брака с возлюбленной. Его слова передает NEWS.ru.

Шуфутинский возмутился вопросам о личной жизни.

«Это вообще вас не касается! Вам зачем это? Чтобы вы написали в своей газетенке и получили кусок хлеба за это? Это моя жизнь! Она вас не касается. А ваша меня тоже не касается», — отметил музыкант.

По словам Шуфутинского, журналистам стоит лучше спросить его про музыку и творчество.

В марте Шуфутинский подтвердил, что женился на танцовщице Светлане, на музыкальной премии «Виктория» в марте 2025 года. Певец пришел с молодой возлюбленной в обручальных кольцах. Он рассказал, что украшения с бриллиантами сделаны на заказ. На них выгравированы имена супругов. Артист не стал делиться подробностями свадьбы. Он признался, что не хочет рассказывать, где и когда прошло торжество.

Михаил и Светлана находятся в отношениях уже несколько лет. Девушка некоторое время танцевала в шоу-балете Шуфутинского. Они сблизились в 2015 году, когда не стало жены артиста. Певец рассказывал, что Светлана поддерживала его после трагедии.

Ранее Шуфутинский подарил жене печку за миллион рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами