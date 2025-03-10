Шуфутинский подарил жене печку за миллион рублей

Певец Михаил Шуфутинский рассказал в беседе с mk.ru, что подарил жене Светлане печку на дачу в честь 8 Марта.

Шуфутинский отметил, что купил печь за миллион рублей.

«У моей жены вкус очень простой: она любит все самое дорогое и все самое лучшее. Впрочем, как и я. Иначе мы бы не были вместе», — отметил артист.

Шуфутинский подтвердил, что женился на танцовщице Светлане, на музыкальной премии «Виктория» в марте 2025 года. Певец пришел с молодой возлюбленной в обручальных кольцах. Он рассказал, что украшения с бриллиантами сделаны на заказ. На них выгравированы имена супругов. Артист не стал делиться подробностями свадьбы. Он признался, что не хочет рассказывать, где и когда прошло торжество.

Михаил и Светлана находятся в отношениях уже несколько лет. Девушка некоторое время танцевала в шоу-балете Шуфутинского. Они сблизились в 2015 году, когда не стало жены артиста. Певец рассказывал, что Светлана поддерживала его после трагедии.

Ранее Шуфутинский купил квартиру для наград.