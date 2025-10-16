Сосо Павлиашвили о цене технологического прогресса: «Нас всех сдадут в дом престарелых»

Грузинский эстрадный певец Сосо Павлиашвили выразил обеспокоенность тем, что люди все больше отдаляются друг от друга, заменяя живое общение цифровыми технологиями. Своим мнением он поделился в рамках YouTube-шоу «Света вокруг света».

«Раньше мы искали друг друга, чтобы сказать доброе утро, а сейчас мы открываем телефон и вливаем в себя то, что нам подсовывают. В основном это негатив», — заявил артист.

По словам Павлиашвили, современные дети теряют способность к самостоятельному мышлению и выражению эмоций на фоне влияния технологий:

«Сегодня дети не мыслят, а просто заходят, находят кнопку — и им дается ответ. Дети не могут выразить свою любовь, уважение. Они не могут общаться».

Также певец считает, что подобное воспитание может привести к разрушению семейных уз и одиночеству в старости.

«Это в дальнейшем отразится на том, что нас всех будут сдавать в дом престарелых, понимаете? Мы все делаем для того, чтобы наша старость была несчастной. Зачем?»

Павлиашвили обратился к слушателям, призвав их начать возвращение к традиционным ценностям.

«Счастливая семья — это главный оплот великой страны. Великая страна та, в которой живут максимально счастливые люди», — подытожил он.

