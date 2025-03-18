Сосо Павлиашвили построит студию для дочери

Певец Сосо Павлиашвили рассказал в беседе с kp.ru, что строит студию рядом со своим загородным домом.

Подробности строительства неизвестны. Певец отметил, что студия предназначена для его дочери Елизаветы.

«Это студия даже не столько для меня, сколько для Лизы. Так что мы вообще оттуда никуда уезжать не будем. Это будет очень удобно», — поделился артист.

Павлиашвили признался, что очень близок с семьей. Они постоянно общаются друг с другом и проводят вместе время. По словам исполнителя, он и родные поют вместе, а также общаются с кошками и курами.

«У нас есть курятник. Это все для души. Мы наслаждаемся загородной жизнью по полной», — рассказал певец.

Павлиашвили воспитывает детей вместе с бывшей бэк-вокалисткой группы «Мирони» Ириной Патлах. В их союзе родились две дочери — Елизавета в 2004-м и Сандра в 2008-м. Артисты обвенчались в 2020 году.

В апреле 2024 года Павлиашвили признался, что откроет ресторан с узбекской кухней. По словам артиста, заведение пока находится в стадии строительства. Однако у него еще один ресторан, но грузинской кухни, и он уже работает.

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