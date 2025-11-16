На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Розенбаум рассказал, когда звезды обосновано грубят журналистам

Музыкант Розенбаум назвал желтую прессу отвратительной
true
true
true
close
Максим Константинов/Global Look Press

Певец Александр Розенбаум заявил в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что грубость в адрес журналистов может быть обоснована.

По словам Розенбаума, артист может нагрубить в адрес представителей желтой прессы.

«Желтая пресса — это отвратительно, а с отвратительными вещами нужно бороться. Делать это в рамках закона сложно очень, а делать это, придя в редакцию, разбив компьютеры бейсбольной битой — это опасно», — заявил музыкант.

Розенбаум добавил, что грубость в адрес зрителей неприемлема.

В июне Розенбаум объяснил период «блатных» песен в своем творчестве. По словам музыканта, эти песни он написал на первых курсах Первого Ленинградского медицинского института имени академика Павлова. На одном из студенческих капустников он придумал сценку, где налетчики заходят в ресторан и под веселую песню начинают грабить посетителей. Так он написал песню «Ах, если б знали вы, что за деликатесы нам подавали в «Метрополе» две принцессы!».

Артист добавил, что ходил в «маске» блатных песен около трех лет, но теперь не помнит, как сочинял и их, и песни своего «казачьего» периода.

Ранее сообщалось, что звезда «Тихого Дона» станет героем песен Розенбаума.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами