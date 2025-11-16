Розенбаум рассказал, когда звезды обосновано грубят журналистам

Певец Александр Розенбаум заявил в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что грубость в адрес журналистов может быть обоснована.

По словам Розенбаума, артист может нагрубить в адрес представителей желтой прессы.

«Желтая пресса — это отвратительно, а с отвратительными вещами нужно бороться. Делать это в рамках закона сложно очень, а делать это, придя в редакцию, разбив компьютеры бейсбольной битой — это опасно», — заявил музыкант.

Розенбаум добавил, что грубость в адрес зрителей неприемлема.

В июне Розенбаум объяснил период «блатных» песен в своем творчестве. По словам музыканта, эти песни он написал на первых курсах Первого Ленинградского медицинского института имени академика Павлова. На одном из студенческих капустников он придумал сценку, где налетчики заходят в ресторан и под веселую песню начинают грабить посетителей. Так он написал песню «Ах, если б знали вы, что за деликатесы нам подавали в «Метрополе» две принцессы!».

Артист добавил, что ходил в «маске» блатных песен около трех лет, но теперь не помнит, как сочинял и их, и песни своего «казачьего» периода.

Ранее сообщалось, что звезда «Тихого Дона» станет героем песен Розенбаума.