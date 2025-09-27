На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Тихого Дона» станет героем песен Розенбаума: «Почти чеховский персонаж»

Актер Артур Иванов вошел в состав артистов мюзикла «Вальс-бостон»
Пресс-служба медиагруппы «Красный квадрат»

Заслуженный артист России, артист Театра им. Вахтангова, актер театра и кино Артур Иванов станет героем песен Александра Розенбаума в одном из составов артистов мюзикла «Вальс-бостон» по песням шансонье. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Яндекс Афиши.

Звезда сериала «Тихий Дон» сыграет Странника — ключевую роль постановки. До этого мюзикл дебютировал на исторической сцене Московского театра эстрады с Александром Яцко в этой же роли.

«Для меня Странник — очень любопытный герой, почти чеховский персонаж, глубокий, многогранный. Без песен Александра Яковлевича не было бы ни самого спектакля, ни образа моего героя», — говорит артист.

По словам Иванова, он всегда любил песни Розенбаума, пел их в юности, но только с возрастом начал по-настоящему осознавать их глубокие смыслы и уровень поэзии.

Артур Иванов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, после чего стал играть в театре имени Евгения Вахтангова. За более чем 15 лет на сцене Театра Вахтангова артист сыграл роли Гектора в постановке Троил и Крессида, Кирилла в Принцессе Ивонне, Шатова в Бесах, Лира в Короле Лир, Короля в Обыкновенном чуде и многие другие.

На экране Иванов появлялся в фильме «Стиляги», сериалах «Дилетант», «Золотая Орда», «Сто дней свободы», «Ангел-хранитель» и др.

По сюжету мюзикла «Вальс-бостон» ростовский студент-медик Константин в начале прошлого века спасает жизнь опасному человеку, это решение запускает цепочку событий, которые меняют его собственную. Режиссером и автором сценария стал Михаил Миронов — режиссер и сценарист мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», получившего две национальных премии «Событие года».

Мюзикл «Вальс-бостон» — совместный проект медиагруппы «Красный квадрат» и Яндекс Афиши. Постановка будет идти в Московском театре эстрады с 6 сентября по 30 ноября 2025 года.

