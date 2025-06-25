Певец Розенбаум заявил, что три года ходил в маске блатных песен

Народный артист России Александр Розенбаум объяснил период «блатных» песен в своем творчестве. Его цитирует NEWS.ru.

По словам Розенбаума, эти песни он написал на первых курсах Первого Ленинградского медицинского института имени академика Павлова. На одном из студенческих капустников он придумал сценку, где налетчики заходят в ресторан и под веселую песню начинают грабить посетителей.

«Первая песня, которая была написана, это песня «Ах, если б знали вы, что за деликатесы нам подавали в Метрополе две принцессы!». И я въехал просто в эту историю», — вспоминает он.

Артист добавил, что ходил в «маске» блатных песен около трех лет, но теперь не помнит, как сочинял и их и песни своего «казачьего» периода.

«Меня тащило просто, и я этим занимался», — говорит он.

6 сентября в Театре Эстрады Александр Розенбаум представит мюзикл «Вальс-Бостон» — совместный проект медиагруппы «Красный квадрат» и «Яндекс Афиши».

В начале июня продюсер Максим Фадеев признался, что вернулся в Россию благодаря песне Розенбаума.

Ранее Shaman выпустил патриотическую песню ко Дню России.