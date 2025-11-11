Депутат Госдумы назвал Диброва психом после скандала с расстегнутой ширинкой

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru прокомментировал скандал телеведущего Дмитрия Диброва с расстегнутой ширинкой.

Диброва заподозрили в участии в секс-вечеринке, которая произошла в одной из башен «Москва-Сити». Папарацци засняли, как мужчина, внешне похожий на телеведущего, выходил из машины вместе с актрисой Ириной Спиридоновой. У человека на записи была расстегнута ширинка и были видны гениталии. Милонов назвал это отвратительным зрелищем.

«Если это видео появилось в результате того, что кто-то за кем-то подсмотрел, как за Трампом, это мерзко. Потому что люди без штанов ходят дома, нормально. Но если это появление было неким явлением в каком-то комьюнити, то это очень тревожный сигнальчик», — поделился депутат.

По словам Милонова, ни один «нормальный» человек не будет появляться в таком виде в публичном месте, вне зависимости от тематики мероприятия. Политик назвал секс-вечеринку «сходкой негодяев».

Милонов считает, что Диброву «нечего делать» на федеральном канале, если у того есть нудистские наклонности.

«Ну как так? Человек будет на него смотреть в передаче и будет понимать, что этот перец ходил в таком виде негодяйском. Это признак психического расстройства! Совершенно понятно. Поскольку такой человек — псих, то его показывать неэтично с медицинской точки зрения. Ему нужна смирительная рубашка, галоперидол, больница для душевно больных», — заявил политик.

Милонов уверил, что «нормальный мужчина» так не реагирует на стресс. По его мнению, действия Диброва — это поведение психа, извращенца и маньяка. Он понадеялся, что сообщения о Диброве окажутся фейком.

