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Дмитрий Дибров признался, что посещал клубы свингеров

Шоумен Дибров назвал отсутствие вранья плюсом открытых отношений

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Шоумен Дмитрий Дибров на съемках передачи «Это нормально?» признался, что в 1990-е посещал клубы свингеров. Об этом телеканал ТНТ сообщил «Газете.Ru».

По словам Диброва, прежде всего при вступлении в движении свингеров его учили не звонить после выхода из клуба той женщине, с которой познакомился.

«Это скотство. Более того, знаете ли вы, что свингеры в основном сидят и обсуждают литературу, телевидение, политику, но только в простынях. Иногда мы, конечно, удаляемся все вместе», — признался он.

Кроме того, 64-летний Дибров назвал плюс подобных отношений.

«Но знаете, чего нет в открытых отношениях? Того, что является главным проклятием сегодняшнего общества — вранья!» — заключил он.

Премьера шоу «Это нормально?» с Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым состоится на ТНТ 19 февраля. Ведущие вместе с приглашенными гостями, экспертами и зрителями будут выяснять, где находятся границы морали у современных россиян. Гостями студии станут Анастасия Волочкова, Прохор Шаляпин, Маша Малиновская, Мария Погребняк, Женя Ершов и многие другие.

Накануне Бузова рассказала о свидании с коллегой Дмитрием Дибровым.

Ранее Леонид Агутин выпустил клип к фильму «Онегин» в образе Александра Пушкина.

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