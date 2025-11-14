На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист рассказал о грозящем Галкину наказании за украинский флаг в Израиле

Юрист Аграновский: Галкину грозит до трех лет тюрьмы в Израиле за флаг Украины
Telegram-канал Mash

Юрист Дмитрий Аграновский прокомментировал недавний инцидент на концерте шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в Израиле. Специалиста цитирует aif.ru.

На выступлении в Петах-Тикве Галкин накрыл израильский флаг украинским, что вызвало возмущение у местных активистов. Они обратились в Министерство национальной безопасности Израиля с просьбой провести проверку по подозрению в неуважении к госсимволу страны.

«За надругательство над флагом в Израиле полагается до трех лет лишения свободы, либо штраф до 15 тысяч долларов. Поскольку Галкин — гражданин Израиля, выдать его и куда-то там экстрадировать не могут», — отметил юрист.

Аграновский допустил, что артиста могли бы лишить гражданства, но назвал такой исход маловероятным. Однако пока шансы на возбуждение уголовного дела против Галкина, считает он, невелики.

Он уточнил, что оттветственность по этой статье наступает, когда человек с прямым умыслом уничтожает флаг, сжигает, оскверняет его. В случае с Галкиным, продолжил он, адвокатам будет легко доказать, что злого умысла у Галкина не было, а он якобы хотел отобразить союзнические отношения.
По словам Аграновского, скорее всего, Галкин только извинится за неудачный жест.

Накануне глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявил, что готовит обращение с просьбой внести Максима Галкина в список террористов и экстремистов в России.

Ранее сообщалось, что Ивлеева станцевала в костюме с гербом России под песню «Дрянь».

