Галкина могут внести в список террористов и экстремистов: «Предатель Иуда»

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявил в своем Telegram-канале, что готовит обращение с просьбой внести Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в список террористов и экстремистов в России.

«Этот предатель Иуда еще раз показал свою принадлежность: кому он служит и прислуживает», — написал глава ФПБК.

Бородин также призвал россиян проявлять проявлять бдительность и пресекать любые попытки дестабилизации обстановки внутри страны, заявив, что «информационная война — не менее опасное оружие, чем военная агрессия».

Накануне СМИ сообщили, что Министерство национальной безопасности Израиля начало проверку российского комика Максима Галкина. Причиной стал инцидент, произошедший в начале ноября на концерте юмориста в Петах-Тикве. После выступления Галкин произнес несколько фраз на украинском языке, а затем принял от зрителя украинский флаг и накрыл им израильский.

Этот поступок вызвал возмущение среди израильских общественников. Они увидели в нем оскорбление национального символа и обратились в министерство иностранных дел и министерство национальной безопасности с просьбой провести проверку и принять меры в отношении Галкина.

