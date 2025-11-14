На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ивлеева станцевала в костюме с гербом России под песню «Дрянь»

Блогерша Ивлеева похвасталась новым костюмом с гербом России под песню «Дрянь»
true
true
true

Блогерша Анастасия Ивлеева похвасталась в Telegram-канале новым подарком — спортивным костюмом с российской атрибутикой.

  Ивлеева опубликовала в личном блоге видео, в начале которого произнесла: «Друзья, мне сегодня сделали подарок. Внимание! Алиса, продолжай!», — а затем начала танцевать под песню «Дрянь» Комиссара. Во время ролика телеведущая демонстративно показала, что на обновке — и спереди, и сзади — изображен герб России.

В сентябре Forbes сообщал, что Ивлеева потеряла около 400 млн рублей годового дохода после скандала с «голой» вечеринкой, а отписались от нее более 1,2 млн человек. Затем блогерша жила на накопления после ухода рекламодателей, но сейчас она активно развивает соцсети, чтобы вернуться в информационное пространство.

20 декабря 2023 года прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

Ранее певица Рита Дакота заявила, что совесть для нее дороже концертов в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами