Ивлеева станцевала в костюме с гербом России под песню «Дрянь»

Блогерша Анастасия Ивлеева похвасталась в Telegram-канале новым подарком — спортивным костюмом с российской атрибутикой.

Ивлеева опубликовала в личном блоге видео, в начале которого произнесла: «Друзья, мне сегодня сделали подарок. Внимание! Алиса, продолжай!», — а затем начала танцевать под песню «Дрянь» Комиссара. Во время ролика телеведущая демонстративно показала, что на обновке — и спереди, и сзади — изображен герб России.

В сентябре Forbes сообщал, что Ивлеева потеряла около 400 млн рублей годового дохода после скандала с «голой» вечеринкой, а отписались от нее более 1,2 млн человек. Затем блогерша жила на накопления после ухода рекламодателей, но сейчас она активно развивает соцсети, чтобы вернуться в информационное пространство.

20 декабря 2023 года прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

Ранее певица Рита Дакота заявила, что совесть для нее дороже концертов в РФ.