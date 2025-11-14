На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Адвокат Барановской раскрыл детали суда по алиментам с Аршавиным

Адвокат Юлии Барановской Владислав Подшибякин раскрыл детали суда по алиментам с футболистом Андреем Аршавиным. Об этом пишет издание Super.

В Савеловском суде Москвы 14 ноября состоялось первое заседание по делу об уменьшении выплат на их общих несовершеннолетних детей. Процесс сделали закрытым, а рассмотрение отложили.

По словам Подшибякина, он и его подзащитная не согласны с требованиями Андрея Аршавина и просят ему отказать в них. Адвокат подчеркнул, что финансовые средства у спортсмена есть.

«У него может быть хоть сто детей, но почему это должно предыдущих касаться? Его финансовое положение никоим образом не ухудшилось и не изменилось. Мы от сумм в принципе уходим, потому что это такая их личная тайна», — уточнил он.

Следующее заседание суда по алиментам назначили на конец декабря.

Юлия Барановская воспитывает троих детей футболиста Андрея Аршавина: Артема и Арсения, а также дочь Софью. Барановская и Аршавин расстались в 2013 году, и почти семь лет спортсмен не виделся с детьми. Экс-футболист в 2019 году возобновил общение с Артемом, Софьей и Арсением, о чем он сообщал в соцсетях.

