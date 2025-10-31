Барановская рассказала о своем самом необычном свидании

Телеведущая Юлия Барановская поделилась историей о своем самом необычном свидании. В беседе с «Пятым каналом» она рассказала, что оно прошло на Ибице, куда она прилетела на день рождения к близкой подруге.

По словам звезды, с самого начала она готовилась, что ее ожидает долгий и скучный праздник, потому что все должны были быть с парами, а она – в одиночестве. Ведущая охарактеризовала свои ожидания от вечера как «тоска зеленая». При этом она все равно решила поддержать подругу и прилетела на остров, взяв с собой свое самое красивое платье.

«Выхожу из лодки и вижу красивого мужчину. И тут я думаю: «По-моему вечер будет не такой скучный, как мне казалось», — вспоминает ведущая.

Она пояснила, что этот мужчина оказался также одним из приглашенных гостей, поэтому они пошли на праздник вдвоем и провели отличный вечер.

«Получилось все очень забавно, потому что ни я, ни он не ожидали такой встречи», — заключила звезда.

До этого певица Нюша рассказала, что сходила на свидание после развода. Она сообщила, что это был поход в кино, а затем в итальянский ресторан со средиземноморской кухней. Она оценила встречу «на девяточку», отметив, что все было неплохо. Певица добавила, что пока не собирается строить серьезные планы, но не исключает, что может выйти замуж во второй раз.

Ранее фанат купил свидание с певицей, на которое она пришла с мужем.