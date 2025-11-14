На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России снимут хоррор о Якутии в копродукции с США

Режиссер Бурнашев снимет якутский фильм ужасов совместно с США
Пресс-служба фильма «Айта»

Якутская студия Saidam Baryl и американская Argentic Productions подписали соглашение о съемках мистического фолк-хоррора Thaw. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сценариста и режиссера Степана Бурнашева.

«Считается, что это соглашение станет первой в истории копродукцией между якутской и американской кинокомпаниями в рамках игрового полного метра», — говорит режиссер.

По сюжет Thaw в отдаленной деревне Якутии американский документалист, изучающий таяние вечной мерзлоты, оказывается вовлечен в шаманскую инициацию девушки-подростка Сарданны. Здесь климатической науке предстоит пересечься с коренными космологическими представлениями. По словам Бурнашева, что в западной культуре шаманские трансформации часто трактуются как одержимость, требующая изгнания.

В традиции Саха, продолжил он, это понимается как начало становления шаманом — призвание и ответственность.

«Thaw приглашает зрителей увидеть эту трансформацию не как что-то, что нужно подавлять, а как то, что важно понять», — заключил он.

В сентябре Бурнашев поддержал идею ввести систему ребейтов в Якутии.

Ранее американский продюсер подсказал, с чего начать обмен фильмами между Россией и США.

