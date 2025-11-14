Гособвинение потребовало отправить Юрия Дудя в колонию

Журналисту Дудю заочно запросили один год и 10 месяцев колонии

Гособвинение потребовало отправить журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) в колонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Для блогера заочно запросили один год и 10 месяцев колонии за неисполнение обязанностей иноагента.

По данным следствия, Юрий Дудь дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это блогер продолжил нарушать требования законодательства и распространять в одном из мессенджеров материалы без указания того, что они созданы и распространены иноагентом.

Как уточняет издание «Подъем», защита Дудя в суде настаивала, что посты, послужившие поводом для уголовного преследования, были «бытовыми» и не носили политической окраски.

Минюст России признал Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года за распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) и телеведущим Александром Гордоном информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В конце июня этого года против Дудя заочно возбудили уголовное дело.

В 2022 году блогер осудил специальную военную операцию на Украине и уехал из России. На данный момент он проживает в Испании. В июне 2025 года Дудь заявил, что в этой стране много проблем, «несмотря на все кайфы».

