Участники The Hatters высказались об успехе Надежды Кадышевой

Участники группы The Hatters заявили, что Кадышева не заберет их корпоративы
Пресс-служба ТНТ

Участники группы The Hatters Юрий Музыченко и Павел Личадеев заявили, что рады за певицу Надежду Кадышеву, которая обрела популярность у молодежи. Их слова передал kp.ru.

Журналисты спросили у Музыченко и Личадеева, завидуют ли они популярности Кадышевой, оказавшейся одной из самых востребованных артисток на новогодние корпоративы.

«Так это же наоборот замечательно, это прекрасно! Тетя работает. Пожалуйста! Вряд ли она наши корпоративы заберет», — сказал Личадеев.

По словам Музыченко, The Hatters все равно не смогут «всех окучить». Он отметил, что участники группы не против повышенного спроса на Кадышеву.

В апреле 2025 года kp.ru сообщил, что Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее композиция «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, на фоне чего концерты певицы начали массово посещать подростки и студенты.

Ранее музыкальный критик Артемий Троицкий (признан в РФ иностранным агентом) оценил успех Надежды Кадышевой.

