Троицкий о феномене Кадышевой: «Лучше всей этой Z-блювотины во главе с Shaman»

Музыкальный критик Артемий Троицкий (признан в РФ иностранным агентом) порадовался, что молодые россияне предпочитают слушать композиции Надежды Кадышевой, а не Shaman (Ярослава Дронова). Своим мнением рок-журналист поделился в беседе с YouTube-каналом The Breakfast Show.

«Надежда Кадышева в значительной степени [является] исполнительницей фольклорного русского репертуара, а русские народные песни по своей мелодике и, скажем, качеству, несравненно лучше всей этой говнопопсы и этой музыкальной Z-блювотины во главе с Shaman, которые нашему населению скармливают. Я считаю, что это объективно, и это хорошо», — высказался Троицкий.

Журналист считает, что технологии популярности Кадышевой и Shaman сравнивать невозможно, поскольку Дронов «зазвучал из каждого утюга» благодаря продюсерской помощи, а популярность Кадышевой возросла сама собой.

«Кадышева — совершенно самостоятельный феномен. И, соответственно, вторая причина ее популярности в том, что сама по себе Кадышева — эта такая фриковатая тетка. Есть в ней что-то такое смешное, что-то от сумасшедшей бабульки, которая, наверное, вдохновляет народ в наши сумасшедшие времена», — подытожил журналист.

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

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