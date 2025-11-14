«Никто сейчас не работает по специальности»: Лоза о поющих блогерах

Певец Лоза заявил, что не против музыкальной карьеры блогеров

Певец Юрий Лоза в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что не против поющих блогеров без музыкального образования.

«Какая разница? У нас все так, сейчас, кто у нас работает по специальности. Никто не работает по специальности», — заявил Лоза.

В последние годы многие интернет-блогеры начали музыкальную карьеру. Большинство молодых людей выходят на сцену без музыкального образования.

Ранее Оксана Самойлова призналась, что может начать музыкальную карьеру. Об этом она сообщила МУЗ-ТВ на праздновании дня рождения певицы Вали Карнавал.

«Все разводятся и поют. Я не могу? Конечно, могу!» — сказала экс-возлюбленная рэпера Джигана.

Самойлова призналась, что пока не имеет профессиональных навыков в этой сфере, но не исключает, что в будущем ее талант раскроется.

«Может быть, откроется какой‑то творческий потенциал… Может быть, в процессе это все как‑то сложится, и у меня откроется какой‑нибудь там поток, и я что‑то напишу сама, почему нет?» — заявила она.

Популярные интернет-блогеры нередко сталкиваются с критикой на фоне их музыкальной карьеры. Ранее Иосиф Пригожин раскритиковал Валю Карнавал. По его словам, ему неинтересно ее творчество.

«Если вы неуч и глупое существо, хотите просто заработать денег, потому что вам кажется, что, пукнув в картинку, вы обязательно станете миллиардером или миллионером», — выразил мнение Пригожин.

По словам продюсера, блогеры начинают петь, когда становятся менее популярными в своей нише. Пригожин также уточнил, что профессиональные певцы могут использовать блогинг как инструмент для продвижения.

Ранее Лоза ответил на призыв отказаться от критики и начать писать песни.